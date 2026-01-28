Кавказ.РФ будет готовить профессиональные кадры для туризма

В Северной Осетии на курорте Мамисон прошло совещание с участием вице-премьера РФ Александра Новака, участники которого обсудили подготовку кадров для сферы туризма.

Качество туристического сервиса на Северном Кавказе напрямую зависит от подготовки квалифицированных кадров – именно этот вопрос обсудили сегодня участники совещания на курорте Мамисон в Северной Осетии, которое провел вице-премьер России Александр Новак, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Создана пилотная программа повышения производительности труда в сфере туризма, реализацией которой займется отраслевой центр компетенций, созданный на базе института развития Кавказ.РФ. Именно она станет практическим инструментом для достижения поставленной цели, передает портал "Это Кавказ".

"Подготовленный Минэкономразвития проект в ближайшее время будет рассмотрен в правительстве. Наша общая задача на ближайшие 6 лет - внедрить современные технологии и лучшие практики в компаниях, чтобы гарантированно повысить качество услуг для российских и иностранных туристов"

- Александр Новак

Власти Северной Осетии уже начали подготовку высококвалифицированных кадров для курортной сферы, внедрив для этого специальную программу обучения в республиканских учебных заведениях, рассказал по итогам совещания глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Также в республике идет аттестация гидов: на сегодня сертифицированы 180 экскурсоводов и гидов-переводчиков, отметил глава региона.