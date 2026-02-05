Нетаньяху возвращается в Вашингтон для переговоров по Ирану

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху еще раз прилетит в США, чтобы убедить американского президента Дональда Трампа расширить повестку переговоров с Ираном требованиями о сокращении ракетной программы и отказе от поддержки "Оси сопротивления".

Канцелярия председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о планах израильского лидера посетить Вашингтон в середине следующей недели. Предварительной датой его визита в Белый дом выбрано 11 февраля.

Официальной темой второго за два месяца визита Нетаньяху в США (он находился в Вашингтоне 28-29 декабря 2025 года) станет Иран, прежде всего перспективы возобновленного ирано-американского диалога по ядерной сделке.

Израильские чиновники пояснили, что Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Дональдом Трампом намерен настаивать на добавление в ирано-американскую повестку переговоров сокращения ракетной программы Исламской Республики, от чего отказывается Тегеран.

Также Нетаньяху планирует убедить Трампа в необходимости заставить Иран отказать от поддержки "Оси сопротивления" в соседних с Израилем государствах.