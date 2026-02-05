Трамп останется президентом Совета мира после ухода из Белого дома - СМИ

Президент США Дональд Трамп не откажется от политики по завершении президентского срока – он продолжит влиять на мировые события в должности президента Совета мира, объявил американский посол в Израиле Майк Хакаби.

Дипломатический представитель США в Израиле Майк Хакаби заявил, что президент Дональд Трамп продолжит возглавлять Совета мира и после того, как закончится его вторая президентская каденция.

Он пояснил, что созданием Совета мира Трамп обеспечил себе глобальную политическую позицию на долгое время: сначала новой международной структуре предстоит восстановить сектор Газа, а затем она будет заниматься урегулированием других конфликтов.

"Вполне возможно, что это станет его следующим проектом в жизни после ухода с должности, потому что он действительно хочет оставить после себя наследие миротворчества"

– Майк Хакаби

Общаясь с журналистами The New York Post, дипломат подчеркнул, что Трамп после двух президентских сроков не захочет отказываться от активной политической работы, тем более "уходить на пенсию".

Один только первый проект Совета мира – реконструкция сектора Газа – по оценке Майка Хакаби может занять порядка десятилетия, и все это время за процессом с позиции президента Совета мира будет следить Дональд Трамп.

"Мы говорим о годах... это может занять два-три года. Это может занять 10 лет"

– Майк Хакаби

Конкретика по восстановлению сектора Газа появится тогда, когда будет определен состав государств, инвестирующих в этот масштабный проект. Хакаби подчеркнул, что Газа могла быть стать ближневосточным Сингапуром.