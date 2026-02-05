Иран планирует закупить российские истребители – СМИ

Иран намерен защитить небо от потенциальных воздушных атак: ВВС ИРИ планируется оснастить российскими истребителями Су-35С, которые должны заменить устаревшие F-14 Tomcat.
Власти Ирана рассчитывают перевооружить свои ВВС за счет российских истребителей поколению 4++ Су-35С, передает Wionews.
Тегеран намерен заменить устаревшие американские F-14 Tomcat российскими самолетами, которые отличаются высокой маневренностью и продвинутой технологической "начинкой".
Согласно оценкам военных экспертов, это самые современные самолеты, которые может получить ИРИ за последние 40 лет. Су-35С могут создать серьезные проблемы для авиации западных стран в небе над Ираном, так как самолеты обладают высокой скоростью – около 2400 км/ч, а также способны обнаруживать цели на дистанции в 400 км.