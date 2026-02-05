Вестник Кавказа

Иран планирует закупить российские истребители – СМИ

Иран планирует закупить российские истребители – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран намерен защитить небо от потенциальных воздушных атак: ВВС ИРИ планируется оснастить российскими истребителями Су-35С, которые должны заменить устаревшие F-14 Tomcat.

Власти Ирана рассчитывают перевооружить свои ВВС за счет российских истребителей поколению 4++ Су-35С, передает Wionews.

Тегеран намерен заменить устаревшие американские F-14 Tomcat российскими самолетами, которые отличаются высокой маневренностью и продвинутой технологической "начинкой". 

Согласно оценкам военных экспертов, это самые современные самолеты, которые может получить ИРИ за последние 40 лет. Су-35С могут создать серьезные проблемы для авиации западных стран в небе над Ираном, так как самолеты обладают высокой скоростью – около 2400 км/ч, а также способны обнаруживать цели на дистанции в 400 км.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.