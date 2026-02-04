Вестник Кавказа

Грузия и США обсудили Средний коридор

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия обсудил с представителями торгового ведомства США инвестиции в строительство Среднего коридора.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия совершил визит в Вашингтон и встретился с заместителями министра торговли США Уильямом Киммиттом и Джеффри Кеслером, сообщают грузинские СМИ.

На встрече также присутствовала посол Грузии в США Тамар Талиашвили.

В рамках визита стороны обсудили различные аспекты грузино-американского сотрудничества, в том числе в экономической сфере региональной торговли, а также ИИ-технологий и инноваций.

Особое внимание на встрече было уделено развитию Среднего коридора, а также роли Грузии в нем. В частности, стороны обсудили возможное привлечение американских инвестиций в его развитие.

