РФ и США договорились восстановить диалог на высоком уровне

Россия и Америка, по сообщению Вашингтона, сегодня на переговорах в Абу-Даби достигли договоренности о восстановлении военного диалога на высоком уровне.

Российская и американская делегации сегодня на встрече в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога на высоком уровне по военной линии, такое сообщение распространило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

"США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне"

– USEUCOM

В заявлении уточняется, что данный канал коммуникации возобновляется в результате прогресса, который был достигнут в переговорах по Украине, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

В USEUCOM подчеркнули, что данный канал позволит поддерживать стабильное военное взаимодействие по линии "военные – военным" в то время как стороны будут далее работать над достижением прочного мира.