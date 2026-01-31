Дмитриев оценил процесс восстановления экономического сотрудничества с США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал, как протекает работа по возобновлению экономического сотрудничества России и США.

Процесс восстановления сотрудничества между Россией и США в области экономики продвигается, такое заявление сделал по итогам переговоров в Абу-Даби спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он напомнил об активной работе, которая ведется совместно с администрацией президента США Дональда Трампа для восстановления российско-американских отношений в сфере экономики, в том числе в рамках двусторонней группы по экономическому сотрудничеству.

"И мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно"

– Кирилл Дмитриев

Он также прокомментировал переговорный процесс по ситуации с Украиной, обратив внимание на то, в этой области наблюдается прогресс, о чем говорят даже попытки "разжигателей войны" препятствовать этому процессу – что, впрочем, по словам Дмитриева, невозможно.