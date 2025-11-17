Ставрополье укрепит деловые связи со странами Южного Кавказа

Бизнесмены Ставрополья укрепляют деловые связи с Арменией, Грузией, Узбекистаном и Алжиром, в это процесс им помогает краевой Фонд поддержки предпринимательства.

В Ставропольском крае в нынешнем 2026 году запланировано участие в бизнес-миссиях в Армению, Грузию, Узбекистан и Алжир представителей крупного бизнеса края, а содействовать выездным мероприятиям будет краевой Фонд поддержки предпринимательства, сообщил его глава Дмитрий Морозов.

"Запланированы бизнес-миссии и реверсные бизнес-миссии - Армения, Грузия, Узбекистан и Алжир. Что касается экспорта, подсчитали за последние три года: при помощи Ставропольского края заключено более 140 экспортных контрактов на сумму, более $54 млн"

- Дмитрий Морозов

Подобные выездные мероприятия положительно сказываются на расширении экспортнрй географии региона, отметил глава Фонда, передает ТАСС.

У ставропольских бизнесменов богатый опыт в подобных контактах – только за последние несколько лет они участвовали в выставках в Африке, Вьетнаме и Китае, а уже в марте этого года они покажут свои достижения на российских сельскохозяйственных и продовольственных выставках, а также форумах в Казахстане, Беларуси, Узбекистане и Китае.