Вестник Кавказа

Аракчи опроверг отмену переговоров в Маскате

Набережная Маската
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию СМИ об отмене запланированных на завтра в столице Омана переговорах с представителями Вашингтона.

Ирано-американские переговоры все же пройдут, как и было запланировано, завтра в Омане, – такое заявление сделал, опровергая публикации в СМИ, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Переговоры о ядерной программе с США запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате"

– Аббас Аракчи

Иранский дипломат выразил благодарность властям Омана за то, что они сделали все необходимое для организации этой встречи.

Напомним, что ранее журналист американского издания Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники, сообщил об отмене переговоров в Омане: по его словам, Тегеран и Вашингтон в итоге не смогли прийти к договоренности по формату. Позже тот же Axios написал, что переговоры в итоге все же пройдут, местом их проведения станет Маскат, – США пошли на уступку после вмешательства глав нескольких стран Ближнего Востока.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.