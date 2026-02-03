Аракчи опроверг отмену переговоров в Маскате

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию СМИ об отмене запланированных на завтра в столице Омана переговорах с представителями Вашингтона.

Ирано-американские переговоры все же пройдут, как и было запланировано, завтра в Омане, – такое заявление сделал, опровергая публикации в СМИ, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Переговоры о ядерной программе с США запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате"

– Аббас Аракчи

Иранский дипломат выразил благодарность властям Омана за то, что они сделали все необходимое для организации этой встречи.

Напомним, что ранее журналист американского издания Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники, сообщил об отмене переговоров в Омане: по его словам, Тегеран и Вашингтон в итоге не смогли прийти к договоренности по формату. Позже тот же Axios написал, что переговоры в итоге все же пройдут, местом их проведения станет Маскат, – США пошли на уступку после вмешательства глав нескольких стран Ближнего Востока.