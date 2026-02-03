Путин провел разговор с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин провел разговор по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпином, обсудив с ним российско-китайское партнерство.

Сегодня состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по видеосвязи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Стороны обсудили различные аспекты партнерства и стратегического взаимодействия, в частности, торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина.

Товарооборот между странами достиг $200 млрд, Россия – первая по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай, отметил Ушаков.

Кроме того, Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу с наступающим Новым годом, поскольку разговор состоялся в преддверии китайского Нового года и праздника весны.

В свою очередь, Си Цзиньпин пригласил российского коллегу посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.

Также в июле исполнится 25 лет со дня подписания договора России и Китая о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, отметил помощник президента.

"Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период"

– Юрий Ушаков

Одним из аспектов разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина стали международные отношения. Председатель КНР поддержал проходящие ныне в Абу-Даби консультации России, США и Украины по безопасности. Владимир Путин поддержал Китай по вопросу Тайваня.

Особое внимание было уделено недавним событиям, происходящим в Иране, а также напряженности вокруг Венесуэлы и Кубы.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с истечением ДСНВ.

"Россия будет действовать взвешенно и ответственно на основе анализа обстановки"

– Владимир Путин

Ушаков отметил, что разговор продлится почти 1,5 часа прошел в дружественной обстановке.

Стороны также наметили дальнейшие ориентиры взаимодействия в различных сферах.