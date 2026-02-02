Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Эрдоган встретился с главой правительства Саудовской Аравии. Эрдоган заявил о важности сохранения Сирии в текущих границах, стороны обсудили восстановление страны.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой правительства Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом. Стороны затронули ситуацию в Сирии. 

По словам Эрдогана, сохранение территориальной целостности Сирии имеет большое значение как для Турции, так и для региональной безопасности. 

Лидер Турции отметил, что Анкара будет обеспечивать стабильность в стране. Эрдоган также заявил, что Турция и Саудовская Аравия приложат совместные усилия для восстановления Сирии.

