Уиткофф прилетит в Израиль для встречи с Нетаньяху – СМИ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направится в Израиль для проведения переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, пишут американские СМИ.

Завтра состоится визит спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Израиль, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что Уиткофф встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, а также с военным руководством Израиля.

По данным Reuters, переговоры будут посвящены второму этапу согласования о прекращении огня (плану Трампа) в Газе. Кроме того, значительное внимание стороны уделят обсуждению вопросов, связанных с Ираном.

В частности, возможно, одной из тем станут будущие переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.

Кроме того, ранее Reuters, а также издание The Jerusalem Post сообщили, что на прошедших выходных начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир совершил визит в Вашингтон для консультаций с военным руководством США.