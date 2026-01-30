Вестник Кавказа

Израиль открыл пункт пропуска "Рафах"

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КПП "Рафах" начал работать в ограниченном режиме. Власти Израиля откроют пункт пропуска в полном формате после завершения подготовительных работ.

Власти Израиля открыли пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. 

По данным израильской стороны, КПП начал работу в ограниченном режиме. Воспользоваться правом проезда могут только палестинцы, проживающие в Газе, информирует израильская структура COGAT, которая отвечает за дела палестинцев.

По данным COGAT, проводится подготовка к полноценному запуску пункта пропуска, полноценная работа КПП в обоих направлениях начнется после проведения всех подготовительных работ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
520 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.