Израиль открыл пункт пропуска "Рафах"

КПП "Рафах" начал работать в ограниченном режиме. Власти Израиля откроют пункт пропуска в полном формате после завершения подготовительных работ.

Власти Израиля открыли пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.

По данным израильской стороны, КПП начал работу в ограниченном режиме. Воспользоваться правом проезда могут только палестинцы, проживающие в Газе, информирует израильская структура COGAT, которая отвечает за дела палестинцев.

По данным COGAT, проводится подготовка к полноценному запуску пункта пропуска, полноценная работа КПП в обоих направлениях начнется после проведения всех подготовительных работ.