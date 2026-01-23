Ошибкой было бы не использовать схожие интересы России и США и взаимодействовать в взаимовыгодных проектах, об этом заявил Рубио Лаврову на встрече в феврале прошлого года, рассказал глава МИД РФ.

Европа пытается вбивать клинья между Россией и США, однако в Вашингтоне считают, что не использовать схожесть интересов двух стран было бы ошибкой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья, это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами"

– Сергей Лавров

Министр в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пояснил, что в Европе видят в политике администрации Дональда Трампа "некий… крен в пользу России в ущерб интересам Европы".

Когда государство отстаивает свои интересы, к нему относятся соответсвенно, подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на встрече в прошлом феврале с госсекретарем США Марко Рубио подчеркивалось, что Вашингтон считает ошибкой неиспользование схожести интересов РФ и США.

По словам Лаврова, Рубио тогда заявил, что позиция администрации Трампа заключается в том, чтобы руководствоваться национальными интересами. Также было сказано, что Вашингтон всегда будет уважать позицию держав, которые также действуют с учетом собственных национальных интересов.

"И он добавил тогда: далеко не всегда у таких крупных стран, как Россия и США, эти национальные интересы будут совпадать, но, когда они совпадают, будет просто ошибкой не использовать это совпадение для того, чтобы реализовывать взаимовыгодные экономические, инвестиционные, торговые проекты"

– Сергей Лавров