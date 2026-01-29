Россия более чем на треть нарастила поставки орехов из Грузии

Российско-грузинская торговля развивается: за прошлый год объем экспорта орехов из Грузии в РФ вырос более чем на 36%.

За прошлый год объем поставок орехов из Грузии в Россию значительно вырос, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

В общей сложности за этот период Грузия поставила России на 36,3% орехов больше, чем в 2024 году, а именно 1,2 тыс т.

Уточняется, что это рекордный объем экспорта орехов в Россию из Грузии с 2018 года.

Стоит отметить, что Россия занимает третью строчку по поставкам грузинских орехов. 1,2 тыс. Лидирует Италия с 4,5 тыс т. На втором месте Испания – 2,4 тыс т.