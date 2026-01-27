На ремонт дорог и мостов в Дагестане выделят 27 млрд рублей

В Дагестане за год будет направлено почти 27 млрд рублей на дорожные работы, будет производиться ремонт и строительство. Планируется привести в порядок пять мостов и почти 400 км автодорог.

В этом году Республика Дагестан направит на строительство и ремонт дорог и мостов 26,9 млрд рублей, информацией поделились в пресс-службе регионального Минтранса.

Всего за год планируется привести к нормативному состоянию 397,4 км дорог и пять мостов.

"Министерством уже поставлены задачи на 2026 год: строительство и реконструкция 74,6 км дорог и 3 мостов, ремонт и капитальный ремонт 322,8 км дорог и 2 мостов"

– пресс-служба ведомства

В планах на 2026 год завершение строительства подъезда к Махачкалинскому порту, а также работы по улучшению транспортных связей между Махачкалой и райцентрами. В этом году также стартует строительство подъездных дорог к ОЭЗ "Каспийский прибрежный кластер", говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В прошлом году в республике в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан" было отремонтировано 463 км дорог и 12 мостов, что превысило показатели 2024 года на 4,24%.