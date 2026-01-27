Азербайджан и Сирия провели переговоры по энергетике

Баку и Дамаск провели переговоры по вопросам энергетики. Стороны обсудили углубление сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.
Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов провел встречу с замглавы Минэнерго Сирии Омаром Шакруком. Стороны обсудили углубление партнерства в энергетической отрасли.
"Я провел продуктивную встречу с господином Омаром Шакруком, заместителем министра энергетики по вопросам электроэнергетики, в ходе которой мы обсудили пути укрепления сотрудничества в энергетическом секторе и развития совместных проектов между нашими странами"
– Эльнур Шахгусейнов
Ранее стало известно, что Сирия и Азербайджан нарастили торговлю на 9100% за прошлый год, доведя торговый оборот до $92 млн. Основной статьей экспорта АР стал природный газ, за который Дамаск заплатил $87 млн.