Азербайджан и Сирия провели переговоры по энергетике

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Баку и Дамаск провели переговоры по вопросам энергетики. Стороны обсудили углубление сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов провел встречу с замглавы Минэнерго Сирии Омаром Шакруком. Стороны обсудили углубление партнерства в энергетической отрасли. 

"Я провел продуктивную встречу с господином Омаром Шакруком, заместителем министра энергетики по вопросам электроэнергетики, в ходе которой мы обсудили пути укрепления сотрудничества в энергетическом секторе и развития совместных проектов между нашими странами"

– Эльнур Шахгусейнов

Ранее стало известно, что Сирия и Азербайджан нарастили торговлю на 9100% за прошлый год, доведя торговый оборот до $92 млн. Основной статьей экспорта АР стал природный газ, за который Дамаск заплатил $87 млн.

