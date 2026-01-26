Вестник Кавказа

ВВС США начали военные учения на Ближнем Востоке

Военная авиация США отработает тактики развертывания и рассредоточения с использованием малых аэродромов в рамках учений Agile Spartan на Ближнем Востоке.

Девятая воздушная армия ВВС США начала военные учения Agile Spartan на Ближнем Востоке, информирует Центральное командование военно-воздушных сил США. 

В рамках маневров планируется отработка развертывания воздушных сил и ведения боевых действий в условиях ближневосточного региона, который является зоной ответственности Центрального командования США (CENTCOM). 

Также планируется отработка действий в рамках тактики Agile Combat Employment (ACE), которая подразумевает использование большого количества автономных аэродромов для большего рассредоточения авиационных подразделений. 

ВВС США также отработают реагирование на различные ситуации и проверят системы снабжения. 

Напомним, что на Ближнем Востоке базируется авиакрыло (полк) в составе трех эскадрилий истребителей F-15E, эскадрилья истребителей F-16, также здесь дислоцируется эскадрилья штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

