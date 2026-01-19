В регионах СКФО растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

С наступлением холодов в СКФО пошла вверх заболеваемость ОРВИ и гриппом – превышение эпидемического порога на 20% отмечают у взрослых жителей Карачаево-Черкесии, а Северной Осетии больше болеют малыши.

Только за неделю медики Карачаево-Черкесии (КЧР) выявили более 800 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по КЧР.

"На четвертой неделе 2026 года в возрастной группе старшего населения (от 15 лет) отмечено превышение эпидпорога на 20%"

- Роспотребнадзор

Среди заболеваний преобладают гонконгский грипп А (H3N2) и SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, передает "Интерфакс".

Еще тревожнее ситуация в дошкольных учреждениях Северной Осетии – здесь болеют 12% малышей, чуть лучше ситуация в школах республики, где болеет каждый десятый школьник, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе закрыты на карантин 2 детских сада и 1 школа, - говорится в сообщении.

На фоне роста простудных заболеваний министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе: теперь средняя продолжительность его лечения сократится до девяти дней., однако заболевшему придется пройти прием у семи врачей, в том числе у гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта.

Новые правила касаются как амбулаторного, так и стационарного лечения.

Также для определения методики лечения расширен список анализов – он включает 27 лабораторных методов исследования, а в список лекарственных препаратов вошли более 25 наименований с указанием дозировки.