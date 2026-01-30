Вестник Кавказа

В Адыгее и Крыму выявили картельный сговор на 340 млн рублей на поставку лекарств

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Картельный сговор на поставках лекарств на 340 млн руб выявили в ряде регионов Юга России. Компаниям грозят штрафы.

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) разоблачила картельный сговор в сфере здравоохранения. Нарушения при проведении конкурса на поставку лекарств и медицинской техники в госучреждения были зафиксированы в ряде регионов, в том числе в Адыгее, Крыму, Северной Осетии. Стоимость поставок составила 340 млн руб. 

"ФАС выявила картель поставщиков медизделий на сумму 340 миллионов рублей. Торги проходили в том числе на территории Республик Адыгея, Крым, Северная Осетия – Алания, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области"

– ФАС 

Четыре компании и один индивидуальный предприниматель стали фигурантами дела о нарушении законов в сфере антимонопольного регулирования. Если вина участников рынка медицинских изделий подтвердится, они будут оштрафованы.

