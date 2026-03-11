Вестник Кавказа

Россия готова содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана

Россия готова содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы российского МИД провал встречу с послом Израиля в Москве. Стороны поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке.

В Москве 12 марта прошла встреча замглавы МИД России Андрея Руденко и посла Израиля в РФ Одеда Йосефа. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства. 

В ходе встречи Руденко отметил, что Россия готова содействовать поиску путей урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция в пользу скорейшей деэскалации конфликта, решения имеющихся и возникающих вопросов политико-дипломатическими методами, обозначена готовность содействовать поиску путей урегулирования кризиса вокруг Ирана"

– МИД РФ

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке на фоне операции Соединенных Штатов и Израиля на Иран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
700 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.