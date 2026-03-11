Россия готова содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана

Замглавы российского МИД провал встречу с послом Израиля в Москве. Стороны поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке.

В Москве 12 марта прошла встреча замглавы МИД России Андрея Руденко и посла Израиля в РФ Одеда Йосефа. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

В ходе встречи Руденко отметил, что Россия готова содействовать поиску путей урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция в пользу скорейшей деэскалации конфликта, решения имеющихся и возникающих вопросов политико-дипломатическими методами, обозначена готовность содействовать поиску путей урегулирования кризиса вокруг Ирана"

– МИД РФ

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке на фоне операции Соединенных Штатов и Израиля на Иран.