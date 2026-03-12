БПЛА атаковали филиалы американского Citibank в ОАЭ и Бахрейне

Филиалы американского Citibank в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) и Манаме (Бахрейн) сегодня были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает международное информационное агентство и служба иноязычного теле- и радиовещания в составе Голоса Исламской республики Иран Pars Today.

Иран не взял на себя ответственность за атаку, отмечает канал, напоминаря: Citibank считается третьим по величине активов американским банком.

В то же время власти Бахрейна сообщили, что с 28 февраля, начала атаки на Иран, его системы ПВО страны нейтрализовали 124 ракеты и 203 БПЛА, выпущенных из Ирана. Все они были отражены.

Системы ПВО ОАЭ только сегодня перехватили 9 иранских баллистических ракет и 33 БПЛА, заявили в Минобороны страны. Всего с начала эскалации было перехвачено 294 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1,6 тыс беспилотников, отметили в оборонном ведомстве.