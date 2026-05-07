США ожидают от Ирана ответ на мирный план до конца дня

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон ожидает от Тегерана ответа на свои мирные инициативы в течение пятницы.

"Мы должны узнать что-то сегодня. Мы ожидаем ответа... Я надеюсь, что это серьезное предложение"

– Марко Рубио

Ранее власти США через посредников в Пакистане передали Тегерану рамочный документ, состоящий из 14 пунктов. США готовы пойти на уступки Ирану по некоторым вопросам. В частности, Вашингтон обязуется снять морскую блокаду иранских портов и отменить санкции.