США ожидают от Ирана ответ на мирный план до конца дня

Марко Рубио заявил, что Вашингтон до конца дня ожидает от Тегерана ответа на свой рамочный документ по завершению войны из 14 пунктов.

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон ожидает от Тегерана ответа на свои мирные инициативы в течение пятницы. 

"Мы должны узнать что-то сегодня. Мы ожидаем ответа... Я надеюсь, что это серьезное предложение"

– Марко Рубио 

Ранее власти США через посредников в Пакистане передали Тегерану рамочный документ, состоящий из 14 пунктов. США готовы пойти на уступки Ирану по некоторым вопросам. В частности, Вашингтон обязуется снять морскую блокаду иранских портов и отменить санкции.

