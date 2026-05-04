Более 90 тыс жителей Махачкалы остались без света из-за пожара

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подстанция горит в Махачкале – остановлено энергоснабжение в домах у более чем 90 тыс жителей столицы Дагестана.

Проблемы со светом начались сегодня вечером у части жителей Махачкалы, об отключениях сообщили в МЧС по Дагестану.

В министерстве пояснили, что причиной перебоев стал пожар на подстанции "Новая".

По данным дежурного компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", на объекте произошло замыкание, затем подстанция загорелась.

"Город Махачкала обесточен частично (...) 25 974 домовладения, 90 580 человек"

– МЧС Дагестана

Огонь тушат четыре человека и одна единица техники дагестанского МЧС.

