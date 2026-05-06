Минэнерго США намерено взять под надзор ядерные материалы в Иране

Глава американского министерства энергетики Крис Райт рассказал, что проверкой иранских ядерных материалов займутся представители Министерства энергетики США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Экспертиза Соединенных Штатов и работа с материалами — все это находится в ведении министерства энергетики"
- Крис Райт
Он также добавил, что Минэнерго США намерено определить точный состав ядерных запасов Ирана и проработать план действий на случай их вывоза за пределы Исламской Республики.
Напомним, ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила о переговорах по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном. Стороны обсуждают возможность введения моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет.