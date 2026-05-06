Минэнерго США намерено взять под надзор ядерные материалы в Иране

В министерстве энергетики США заявили о намерении установить контроль над ядерными материалами Ирана и заняться их экспертизой

Глава американского министерства энергетики Крис Райт рассказал, что проверкой иранских ядерных материалов займутся представители Министерства энергетики США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Экспертиза Соединенных Штатов и работа с материалами — все это находится в ведении министерства энергетики"

- Крис Райт

Он также добавил, что Минэнерго США намерено определить точный состав ядерных запасов Ирана и проработать план действий на случай их вывоза за пределы Исламской Республики.

Напомним, ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила о переговорах по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном. Стороны обсуждают возможность введения моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет.