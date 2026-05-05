Вывоз туристов из стран Ближнего Востока обошелся туроператорам в 7 млрд рублей

Российские туроператоры потратили свыше 7 млрд рублей на вывоз и размещение туристов из стран Ближнего Востока после обострения военного конфликта в регионе.

Директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко заявил, что российские туроператоры потратили не менее 7 млрд рублей на вывоз и поддержку туристов в странах Ближнего Востока. Эту информацию он озвучил в ходе пресс-конференции.

Осауленко уточнил, что на прошлой неделе ассоциация направила в Минэкономразвития письмо с указанием точной суммы дополнительных расходов на безопасность, возврат и проживание путешественников.

По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, туристические компании адаптировались к новым условиям и продемонстрировали высокую коммерческую устойчивость.

Глава комитета Торгово-промышленной палаты по туризму Юрий Барзыкин добавил, что в наиболее уязвимом положении оказались самостоятельные туристы. Компенсации за отмененные перелеты не покрыли стоимость новых билетов из-за их резкого подорожания, а все непредвиденные расходы на проживание и питание туристы оплатили сами.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. После этого аэропорты многих ближневосточных государств прекратили обслуживать рейсы, а в самом регионе находилось свыше 50 тыс россиян. В начале марта МИД РФ и Минэкономразвития рекомендовали туристам воздержаться от поездок в ряд арабских стран, а туристическим компаниям поручили приостановить продажу путевок.