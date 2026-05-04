В Персидский залив зашел третий эсминец США

Еще один ракетный эсминец ВМС США прошел Ормузский пролив и зашел в Персидский залив. При этом ранее Трамп объявил, что операцию "Проект свобода" будет приостановлена.

Ормузский пролив пересек третий ракетный эсминец США, следует из сообщения телеканала CBS News, который ссылается на американские официальные лица.

В Персидский залив зашел эсминец USS Rafael Peralta. Ранее на этой неделе в залив зашли также эсминцы USS Truxtun и USS Mason. Вход в акваторию Персидского залива связан с операцией "Проект свобода" по проводу через Ормуз иностранных торговых судов, запертых в акватории уже два месяца.

Сообщается, что все три корабля ВМС США находятся к западу от Ормузского пролива и ждут дальнейших указаний.

Отметим, что ранее глава Белого дома объявил о решении на время приостановить "Проект свобода" и попытаться прийти к соглашению с Ираном.