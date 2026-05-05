Трамп сообщил об "очень хороших" переговорах с Ираном в последние сутки

Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном протекает на высоком уровне и, по всей видимости, приближается к сделке, заявил президент США Дональд Трамп.

"За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры (с Ираном - ред.), и весьма вероятно, что мы заключим сделку"

– Дональд Трамп

По словам главы государства, Исламская Республика согласилась пойти на ряд уступок. В том числе, отметил Трамп, ИРИ готова отказаться от ядерного оружия.

Комментируя сообщения СМИ о скором заключении меморандума об окончании конфликта, после чего стартуют собственно мирные переговоры, Трамп уточнил, что какие-либо сроки по переговорам с Ираном не устанавливаются.

"Это произойдет (заключение сделки - ред.), но никаких крайних сроков"

– Дональд Трамп