Переговоры с ХАМАС заходят в тупик: Совет мира не потребует от Израиля соблюдения перемирия

The Times of Israel: растянувшиеся на несколько месяцев переговоры о разоружении ХАМАС фактически зашли в тупик. Движение не готово принять предложения Совета мира, в связи с чем структура Трампа более не будет требовать соблюдения условий по перемирию от Израиля.

Совет мира не будет требовать от Израиля соблюдения режима прекращения огня в Газе, если ХАМАС не выполнит условий по разоружению, передает издание The Times of Israel.

Как заявил спецпредставитель по Газе от Совета мира Николай Младенов, принципиальная позиция ХАМАС и нежелание движения идти на компромисс по вопросу демилитаризации могут привести к началу новой фазы войны. Также это означает, что от Израиля более не будут ожидать требований о прекращении огня и выполнения гуманитарных обязательств.

Сообщается, что переговоры с ХАМАС ведутся уже несколько месяцев. Совет мира акцентирует внимание на том, что реализация проектов в регионе напрямую связана с демилитаризацией движения.

ХАМАС аргументирует свое нежелание тем фактом, что Израиль не выполняет договоренностей по частичному выводу частей ЦАХАЛ и обеспечении населения Газы гуманитарной помощью.

В Совете мира поставили крайним сроком 11 апреля, однако процесс с того момента существенно не продвинулся. В своем ответе представители ХАМАС фактически отвергли большинство предложений американской структуры, заявив о необходимости создания палестинского государства.

По данным издания, Израиль уже готовится возобновить свою военную активность в палестинском анклаве. При этом отмечается, что военные еврейского государства теперь не скованы необходимостью обеспечивать выживание заложников и могут действовать более решительно.