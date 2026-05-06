Посол России в США заявил об оптимизме по поводу налаживания двусторонних отношений

Москва, по словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, считает, что есть основания испытывать оптимизм по поводу восстановления отношений между Россией и США.

"Я всегда настроен оптимистично, это моя профессия. Для этого есть основания, хотя идет все очень трудно, события развиваются в том числе и в трагическом направлении"

– Александр Дарчиев

Дипломат выразил надежду, что в итоге стороны возвратятся на верный трек.

По его словам, чтобы это произошло, необходимо вернуть "нормальность" в отношениях между странами.