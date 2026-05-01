Подведены итоги КИФ-2026

В Минеральных Водах озвучили окончательные итоги Кавказского инвестиционного форума. Собрано рекордное число участников, подписано 70 соглашений, а общая сумма контрактов достигла 400 млрд рублей

Организаторы Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) подвели окончательные итоги прошедшего в Минеральных Водах мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

В этом году форум собрал рекордное количество участников. Мероприятие посетили более 4 700 человек из 30 стран. По итогам мероприятия состоялось свыше 100 сессий, в которых выступили 440 спикеров. Участники подписали более 70 соглашений. Кроме того, выставочная экспозиция объединила 123 стенда на площади более 10 тыс кв м.

Организаторы форума зафиксировали ощутимый рост интереса инвесторов к потенциалу Северо-Кавказского федерального округа. В ходе деловой программы обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, экологии, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики и банковского сектора.

Вице-премьер РФ и куратор СКФО Александр Новак сообщил, что на полях форума в 2026 году было заключено свыше 70 контрактов на общую сумму порядка 400 млрд рублей.

"В 2026 году мы видим ощутимый рост интереса инвесторов к потенциалу Северо‑Кавказского федерального округа: рекордное число участников, расширение международного сотрудничества и, что особенно важно, конкретные результаты"

- Александр Новак

Напомним, Кавказский инвестиционный форум проходил с 28 по 30 апреля в городе Минеральные Воды. Традиционной площадкой для проведения мероприятия выступил многофункциональный выставочный центр "МинводыЭКСПО".

Форум состоялся при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития России и правительства Ставропольского края при участии Фонда Росконгресс. В качестве генеральных партнеров выступили институт развития Кавказ.РФ и группа "Сафмар".