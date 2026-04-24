KLM продлила отмену рейсов на Ближний Восток

Ограничения на полеты на Ближний Восток продлили в KLM. В частности, авиакомпания не будет выполнять рейсы в Дубай до конца июня.

Авиакомпания KLM пока не будет выполнять полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам. Это связано с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Самолеты KLM не будут летать в Дубай до 28 июня, тем самым авиаперевозчик пересмотрел планы запустить рейсы с 22 июня. Также продлеваются ограничения на полеты в Эр-Рияд и Даммам, которые действовали до 14 июня. В авиакомпании пока не сообщили о сроке действия новых ограничений.

Отметим, что отправиться в ОАЭ можно самолетами "Аэрофлота", который восстанавливает рейсы по маршруту Москва-Дубай.