KLM продлила отмену рейсов на Ближний Восток

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ограничения на полеты на Ближний Восток продлили в KLM. В частности, авиакомпания не будет выполнять рейсы в Дубай до конца июня.

Авиакомпания KLM пока не будет выполнять полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам. Это связано с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. 

Самолеты KLM не будут летать в Дубай до 28 июня, тем самым авиаперевозчик пересмотрел планы запустить рейсы с 22 июня. Также продлеваются ограничения на полеты в Эр-Рияд и Даммам, которые действовали до 14 июня. В авиакомпании пока не сообщили о сроке действия новых ограничений. 

Отметим, что отправиться в ОАЭ можно самолетами "Аэрофлота", который восстанавливает рейсы по маршруту Москва-Дубай. 

