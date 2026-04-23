Аэрофлот снова начнет летать в Дубай летом

Российский национальный авиаперевозчик, авиакомпания Аэрофлот планирует возвратить рейсы в Дубай только летом.

Прямые рейсы из Москвы в Дубай крупнейшая в России авиакомпания Аэрофлот начнется снова выполнять только в июне, следует из данных системы бронирования.

Как сообщает АТОР, купить билет Москва-Дубай можно на даты начиная с 1 июня. Более ранних рейсов в этом направлении не планируется.

Летать самолеты Аэрофлота из российской столицы в Дубай будут ежедневно, причем совершаться будет по нескольку рейсов: по два (по средам, пятницам и в выходные) и даже по три (по понедельникам, вторникам и четвергам).

Самый экономичный билет обойдется в 21 390 рублей в одну сторону. А дорога туда-обратно (багаж включен) будет стоить 49 666 рублей.

Напомним, ранее Росавиация сняла запрет на полеты в Объединенные Арабские Эмираты.