Вестник Кавказа

Свыше 20 поврежденных паводками школ и детсадов восстановили в Дагестане

Свыше 20 поврежденных паводками школ и детсадов восстановили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за непогоды в Дагестане получили повреждения 130 образовательных объектов. Более двух десятков из них уже восстановили.

В Дагестане восстановили более 20 школ и детских садов, которые получили повреждения в результате паводков. Об этом сообщил врио главы региона.

Федор Щукин подчеркнул, что восстановление объектов образования, разрушенных стихийным бедствием, является приоритетом для властей республики.

одна из приоритетных задач властей республики сейчас заключается в том, чтобы восстановить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием.

"В Дагестане повреждено 130 объектов образования – это школы и детские сады, еще семь разрушены. Но уже на сегодняшний день восстановлено 24 объекта"

– врио главы РД

В частности, непригодными признаны шесть школ и один детский сад. На их месте собираются построить быстровозводимые здания. Врио главы республики отметили, что к 1 сентября необходимо возвести новые здания, чтобы не срывать учебный процесс.

"Для республики это, конечно, беспрецедентно, потому что не возводились объекты в столь сжатые сроки. Это определенная проверка и для новой управленческой команды… Все находится под личным контролем президента РФ Владимира Владимировича Путина, он оказывает постоянное внимание тем темпам, которыми проводится восстановление объектов"

– Федор Щукин

Он также поведал, что на следующей неделе поступят средства, направленные правительством РФ, передает РИА Новости.

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