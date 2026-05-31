Сечин допустил рост цен на нефть до $150 за баррель

Глава "Роснефти" заявил о необходимости вложить 10 трлн рублей в восстановление добычи нефти после ограничений ОПЕК+ и предупредил о риске роста мировых цен до $150 за баррель в случае новых санкций.

В ходе Петербургского международного экономического форума глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о существенном сокращении нефтедобычи в России. По его словам, падение составило 15%, и для компенсации этих потерь необходимы инвестиции в размере минимум 10 трлн рублей.

Руководитель "Роснефти" отметил, что нефтяная отрасль РФ выполняла обязательства перед ОПЕК+ в условиях ограничений, тогда как большинство других крупных участников альянса смогли нарастить добычу. В связи с этим российская сторона рассчитывает на развитие инвестиционного сотрудничества с государствами-участниками соглашения.

Говоря о перспективах нефтяного рынка, Сечин предупредил, что введение дополнительных санкций в отношении российской нефти может привести к росту мировых цен свыше $150 за баррель.

"Если к 16 млн баррелей ограничений добавятся 7 млн экспорта российской нефти, тогда, скорее всего, прав господин Танака. К уровню $150-160 добавятся еще $100"

- Игорь Сечин

При этом он подчеркнул, что в случае новых санкций Россия сможет компенсировать потери за счет перенаправления поставок на другие рынки.

Глава "Роснефти" также указал, что главными выгодоприобретателями от кризиса в Ормузском проливе стали американские нефтяные компании. По оценке консалтингового агентства Rystad Energy, при сохранении цен на уровне $100 за баррель отрасль в США в 2026 году может получить более $60 млрд дополнительной прибыли и принести около $80 млрд дополнительных налоговых поступлений.