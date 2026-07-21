Азербайджан и Грузия запустили электронную систему грузоперевозок

Азербайджан и Грузия начали применять систему электронных разрешений E-Permit для грузоперевозок между двумя странами – это упрощает административные процедуры, сокращает бумажный документооборот.

Между Азербайджаном и Грузией начала работать система электронных разрешений при осуществлении международных грузоперевозок E-Permit, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Завершив интеграцию, стороны успешно протестировали первые пилотные перевозки с использованием электронных разрешений и уже обменялись тысячей транзитных разрешений и таким же количеством разрешений категории "третьи страны" для начала полноценного применения системы, уже началась их выдача перевозчикам, передает Trend.

Грузия – уже пятая по счету страна, с которой Азербайджан начал использовать систему электронных разрешений, она уже успешно работает с Турцией, Узбекистаном, Киргизией и Казахстаном.

Внедрение системы электронных разрешений упрощает административные процедуры, сокращает бумажный документооборот и способствует дальнейшему развитию цифровизации в сфере международных грузоперевозок, добавили в AYNA.

Напомним, ранее мы писали о том, что количество грузов, перевезенных по западной части международного транспортного коридора "Север-Юг" в минувшем месяце, оказалось в полтора раза больше, чем в июне 2025-го, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе переговоров с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.