Грузоперевозки по МТК "Север – Юг" выросли в 1,5 раза

Количество грузов, перевезенных по западной части международного транспортного коридора "Север-Юг" в прошлом месяце, оказалось в полтора раза больше, чем в июне 2025-го, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе переговоров с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.
Встреча состоялась в Москве.
По словам главы РЖД, в июне был зафиксирован рост объема грузоперевозок по МТК "Север-Юг" через Астару.
"Перевезено 555 ДФЭ (к аналогичному периоду прошлого года это больше на 3,5%) и 47,5 тыс т груза (это 50% прироста)"
– Олег Белозеров
По итогам переговоров представители России, Азербайджана и Ирана подписали трехсторонний протокол. Участники встречи также договорились и далее развивать коммерческую привлекательность коридора.
Еще одна договоренность касается запуска "цифрового коридора" и перехода к новой, безбумажной технологии перевозок.
"Готовы развивать перевозки российского зерна в Иран. Динамика перевозок за январь-июнь положительная. Через Астару в Иран перевезено 65 тыс т зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года"
– Олег Белозеров