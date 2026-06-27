Грузоперевозки по МТК "Север – Юг" выросли в 1,5 раза

В июне-2026 по западному маршруту МТК "Север-Юг" было перевезено в полтора раза больше груза, чем в том же месяце прошлого года.

Количество грузов, перевезенных по западной части международного транспортного коридора "Север-Юг" в прошлом месяце, оказалось в полтора раза больше, чем в июне 2025-го, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе переговоров с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.

Встреча состоялась в Москве.

По словам главы РЖД, в июне был зафиксирован рост объема грузоперевозок по МТК "Север-Юг" через Астару.

"Перевезено 555 ДФЭ (к аналогичному периоду прошлого года это больше на 3,5%) и 47,5 тыс т груза (это 50% прироста)"

– Олег Белозеров

По итогам переговоров представители России, Азербайджана и Ирана подписали трехсторонний протокол. Участники встречи также договорились и далее развивать коммерческую привлекательность коридора.

Еще одна договоренность касается запуска "цифрового коридора" и перехода к новой, безбумажной технологии перевозок.

"Готовы развивать перевозки российского зерна в Иран. Динамика перевозок за январь-июнь положительная. Через Астару в Иран перевезено 65 тыс т зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года"

– Олег Белозеров