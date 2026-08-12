Армения вышла в лидеры ЕАЭС по росту перевозок

По итогам первого полугодия текущего 2026 года Армения вышла в лидеры по темпам роста пассажирских и грузовых перевозок среди стран Евразийского экономического союза, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

В первом полугодии текущего 2026 года в Армении наблюдался серьезный рост пассажирских перевозок: по этому показателю стран опередила остальные государства-участники объединения, показав рост на 7,3%, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совокупный пассажирооборот по ЕАЭС вырос на 0,5%, на втором месте с ростом на 7,2% оказалась Беларусь, на третьем - Казахстан (5,1%), а на четвертом Киргизия (4,9%), говорится в сообщении, передает NEWS.am.

Еще более значительным, на 12,1%, в Армении стал рост грузоперевозок: в этом страна значительно обошла остальных членов содружества - Киргизию (3,1%), Казахстан (2%) и Беларусь (1,5%).

Напомним, ранее мы писали о том, что МИД России призвал Армению решиться на проведение референдума по присоединению к Евросоюзу или отказу от него в пользу ЕАЭС до зимы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он напомнил, что в декабре состоится встреча глав стран-участниц ЕАЭС, на ней будут обсуждаться дальнейшие меры по отношению к Армении.