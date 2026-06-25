Россия и Иран нарастили товарооборот этой весной

Москва и Тегеран развивают экономические и торговые связи, рост был отмечен даже этой весной, в период конфликта США и Израиля с Ираном, сообщил посол РФ в ИРИ.

Торговля между Россией и Ираном сохранила положительную динамику даже в непростой период конфликта США и Израиля против Исламской Республики этой весной, об этом рассказал посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

"В период с января по апрель 2026 года, несмотря на перебои в некоторых логистических цепочках, объем двусторонней торговли все же продемонстрировал умеренный рост на 2%"

– Алексей Дедов

Торговое сотрудничество двух стран активно развивается, несмотря на сложную геополитическую обстановку на Ближнем Востоке, добавил дипломат в беседе с газетой Tehran Times.

Особое внимание он обратил на развитие МТК "Север-Юг", в рамках которого "за первые четыре месяца 2026 года экспорт товаров из России в Иран увеличился более чем на 56%, а общий объем грузов, перевезенных по этому маршруту, достиг около 2,2 млн тонн, что на 87% больше, чем в предыдущем году".