РФ и Иран вскоре обсудят строительство АЭС "Хормоз" – посол

В ближайшую неделю может состояться встреча России и Ирана по вопросу строительства в Хормозгане новой атомной станции, сообщил посол Дедов.

Российский посол в Тегеране Алексей Дедов сообщил, что переговоры по вопросу строительства в Иране новой АЭС продолжаются, очередная встреча профильных ведомств может состояться в ближайшие дни, пишет газет Tehran Times.

"Что касается строительства атомной электростанции "Хормоз" - российские и иранские компании продолжают консультации и переговоры по согласованию договорно-правовой основы реализации данного перспективного проекта"

– Алексей Дедов

По словам дипломата, в российской столице "в конце июня - начале июля" встречу проведут "профильные представители", они обсудят проект новой атомной станции в Иране.

Соглашение о строительстве на юге Ирана АЭС "Хормоз" на $25 млрд было подписано Москвой и Тегераном в сентябре прошлого года.