Авиакомпания Nordwind в октябре начет летать между Москвой и Уральском

В октябре текущего 2026 года расписание полетов российской авиакомпании Nordwind пополнится новым направлением – она начнет выполнять прямой авиарейс из Москвы в казахстанский Уральск.

Администрация аэропорта города Уральска в Западном Казахстане объявила о запуске нового прямого авиарейса в Москву, который будет выполнять российская авиакомпания Nordwind, базирующаяся в столичном аэропорту Шереметьево.

С 27 октября полеты в российскую столицу из Уральска будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на самолете Boeing 737-800, билеты уже поступили в продажу, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, авиакомпания Nordwind входит в число десяти крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту, а ее маршрутная сеть включает более 85 направлений полетов по РФ и за рубеж.