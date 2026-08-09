Каир отказался присоединяться к альянсу Анкары, Эр-Рияда и Исламабада – источник

Власти Египта, по данным СМИ, не готовы к присоединению к только что возникшему альянсу Турция – Саудовская Аравия – Пакистан.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан предложили Египту войти в состав недавно сформированного альянса, однако Каир пока ответил отказом, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Как передает египетское издание "Мада Маср", в Каире все же считают возможным участие в союзе в перспективе. Кроме того, власти Египта придерживаются мнения о необходимости налаживания более широкого формата сотрудничества, который ставил бы целью политическое урегулирование кризисов на уровне региона.

Напомним, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о создании оборонного альянса 7 августа в Мекке. Согласно документу, атака на какого-либо участника союза будет считаться нападением на всех них.