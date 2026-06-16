Россияне могут проголосовать на выборах в сентябре в 152 странах

Около 320 избирательных участков в 152 странах образовано для голосования российских избирателей на предстоящих осенних выборах за рубежом, рассказали в ЦИК.

Граждане России смогут проголосовать на выборах депутатов в Госдуму за рубежом в 152 странах, рассказал член ЦИК РФ Павел Андреев.

В настоящее время было открыто около 320 избирательных участков за границей РФ, пояснил он. Это, по его словам, на 24 участка больше, чем было открыто на президентских выборах в 2024 году.

"Таким образом, находясь в дни голосования за рубежом, российские избиратели смогут проголосовать на 319 избирательных участках, расположенных в 152 иностранных государствах"

– Павел Андреев

Как пояснил представитель ЦИК РФ, 312 избирательных участков были образованы на базе дипломатических представительств и консульств России, а также 7 участков в городе Байконур (Казахстан).

Андреев уточнил, что численность российских избирателей за границей РФ на сегодня, по данным российского внешнеполитического ведомства, составила 1 млн 816 504 человека.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.