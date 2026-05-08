Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября

Выборы в Государственную думу Российской Федерации девятого созыва пройдут 20 сентября, соответствующий указ подписан главой государства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Государственную думу 20 сентября 2026 года.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября"

– указ президента

Стартовали работы по подготовке к голосованию, поделилась глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее она сообщила, что в единый день голосования в сентябре пройдут не только выборы депутатов в Госдуму девятого созыва, но и более 2 200 избирательных кампаний разного уровня, будут замещены 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

По мнению Памфиловой, выборы в сентябре будут проходить в непростой атмосфере из-за усталости людей и их обостренного чувства справедливости.