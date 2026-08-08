Масуд Пезешкиан заявил, что Вашингтон просчитался в прогнозах по ситуации в Иране, полагаясь на технологии ИИ.

США ошиблись в прогнозах относительно внутренней ситуации в Иране, так как Белый дом полагался на информацию, предоставленную программами с искусственным интеллектом. Об этом заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Противник думал, что сможет спровоцировать в нашей стране голод, грабежи и социальный коллапс, нестабильность и давление. Но его расчеты, основанные на данных ИИ, информации, полученной от шпионских сетей и агентов, провалились один за другим"

– Масуд Пезешкиан

По информации The New York Times (NYT), американская разведка вооружала курдские формирования для дестабилизации ситуации в Иране до начала военных действий против ИРИ.

Отметим, что лидер США Дональд Трамп поддерживал участников беспорядков в Иране в начале года, заявляя о готовности оказать им помощь, однако прямых шагов от Вашингтона не последовало.