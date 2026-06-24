Баку помогал Тегерану в трудное время - Пезешкиан

Президент Ирана рассказал о сотрудничестве со странами региона и помощи, оказанной Исламской Республике Азербайджаном.

Отношения Ирана со странами региона улучшаются, сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Пакистан сейчас искренне сотрудничает с нами. Афганистан очень хорошо сотрудничает. С Туркменистаном также все хорошо. Афганистан и Пакистан не позволили террористам и сепаратистам проникнуть в нашу страну со своих территорий"

– Масуд Пезешкиан

Иранский президент отдельно выделил среди соседей Азербайджан, по его словам, во время войны Баку оказал Тегерану значительную помощь по различным направлениям.

"Во время войны они оказывали нам значительную помощь по различным направлениям. Будь то поставки в Россию или собственные поставки, они сопровождали нас и помогали нам во всем, в чем мы нуждались"

– Масуд Пезешкиан

Иран – братская страна для Азербайджана и Баку никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории, отметил на прошлой неделе помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Тегеран благодарен Баку

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов рассказал о высокой оценке в Иране подхода властей Азербайджана к иранскому конфликту и к развитию двусторонних связей в сложных условиях 2026 года.

"Азербайджан вел себя абсолютно последовательно в контексте конфликта Израиля и США против Ирана: он не принимал ничью сторону, не делал акцент на взаимодействии с каким-то из воевавших государств, ни в коем случае не участвовал в самом конфликте и делал все возможное для скорейшего умиротворения обстановки. Для Тегерана было важным то, как Баку показал, что он не собирается жертвовать ирано-азербайджанскими отношениями ради укрепления контактов с Израилем и США. Азербайджан действовал и действует в иранском конфликте как нейтральный и суверенный актор, и это Ирану очень импонирует", - прежде всего сказал он.

"Таким образом Баку простимулировал реализацию внешнеполитической программы Масуда Пезешкиана, который шел на президентские выборы два года назад с идеей необходимости для Ирана максимально улучшать отношения с соседями, причем Азербайджан был обозначен как приоритетное направление. Тегеран, со своей стороны, прикладывает усилия к укреплению связей с Баку, а азербайджанское руководство отвечает взаимностью. Так что в целом сейчас ирано-азербайджанские отношения стабильные, спокойные, что для Ирана уже является большой помощью – он может быть уверен в том, что на его северных границах не будет каких-либо эксцессов. В связи с этим неудивительно, что Тегеран в этом году всячески поддерживает позитивную динамику в контактах с Баку", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Масуд Пезешкиан проводит в жизнь новый подход к взаимодействию Ирана с Азербайджаном, зародившийся в последний год правления предыдущего президента Эбрахима Раиси. Напомню, что последний визит Раиси был именно на ирано-азербайджанскую границу, где вместе с президентом Ильхамом Алиевым они запустили работу гидроузлов на реке Араз. Это было одним из проявлений понимания иранским руководством, что отношения с Баку необходимо перезагрузить, уйти от каких-либо конфронтационных трендов к взаимовыгодному сотрудничеству, для которого есть довольно обширная повестка дня. Масуд Пезешкиан задавал много достаточно прямых вопросов иранским политикам о том, почему Тегеран ведет себя неправильно в отношении одного из ближайших соседей – Азербайджана – и позволяет отношениям оставаться натянутыми", - отметил востоковед.

"Сам по себе этот новый подход к взаимодействию с Азербайджаном происходит из необходимости Ирана избежать попадания в ловушку, которую очень долгие годы готовили его противники – в ловушку изоляции. Изолировать Иран возможно путем ссоры с его ближайшими соседями. Иран в какой-то момент чуть не попал в эту ловушку, но в преддверии военного конфликта с Израилем и США успел из нее выскочить. Он перезагрузил отношения со своими соседями, главным образом с Азербайджаном, но и с другими странами тоже. В частности, активно развиваются отношения с Турцией, с Пакистаном идет очень тесное взаимодействие, что также отметил Масуд Пезешкиан. Контакты с рядом арабских монархий Персидского залива идут сложно, но не прекращаются. Все это для того, чтобы изоляции Ирана не произошло", - пояснил Фархад Ибрагимов.

"Когда была горячая фаза конфликта в марте и начале апреля, Баку держал открытой ирано-азербайджанскую границу для эвакуации иностранных граждан и поставок гуманитарной помощи в Иран, в том числе из России. Это был показатель стремления Азербайджана работать в качестве гуманитарного моста между Россией и Ираном, чтобы Иран не оказался в одиночестве. Россия тогда прилагала большие усилия для помощи Ирану, и в Астаре по решению азербайджанских властей были открыты пункты пропуска, через которые шли российские гуманитарные грузы", - напомнил эксперт.

"Основу для такого сотрудничества в трудные времена заложила политика Масуда Пезешкиана по нормализации связей с Азербайджаном. Благодаря этому мы видим значительное улучшение ирано-азербайджанских контактов в настоящее время. Когда в самом начале конфликта иранские беспилотники ударили по территории Нахчыванской автономии Азербайджана, эта проблема была очень быстро улажена по инициативе Масуда Пезешкиана. Официальный Баку видит, что в Тегеране сегодня есть твердый настрой на конструктивное сотрудничество, и реагирует соответствующим образом", - заключил Фархад Ибрагимов.