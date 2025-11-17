Россия сохраняет приверженность договоренностям в Анкоридже – МИД РФ

Москва привержена договоренностям, достигнутым на Аляске. Решить ситуацию вокруг Украины можно дипломатией при наличии соответствующей политической воли, заявил Галузин.

Российская сторона остается привержена договоренностям, достигнутым год назад в Анкоридже, рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Со своей стороны, сохраняя приверженность поставленным руководством России целям специальной военной операции, готовы к их реализации с учетом анкориджских пониманий"

– Михаил Галузин

Замглавы МИД РФ добавил, что имеется уверенность в том, что урегулировать ситуацию вокруг Украины можно дипломатическими методами, если будет присутствовать соответствующая политическая воля, пишет ТАСС.

В Анкоридже Россия, как сообщал ранее президент России Владимир Путин, согласилась на компромиссы, которые были сформулированы и предложены американской стороной.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялся саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.