Вестник Кавказа

Россия сохраняет приверженность договоренностям в Анкоридже – МИД РФ

Галузин Михаил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва привержена договоренностям, достигнутым на Аляске. Решить ситуацию вокруг Украины можно дипломатией при наличии соответствующей политической воли, заявил Галузин.

Российская сторона остается привержена договоренностям, достигнутым год назад в Анкоридже, рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Со своей стороны, сохраняя приверженность поставленным руководством России целям специальной военной операции, готовы к их реализации с учетом анкориджских пониманий"

– Михаил Галузин

Замглавы МИД РФ добавил, что имеется уверенность в том, что урегулировать ситуацию вокруг Украины можно дипломатическими методами, если будет присутствовать соответствующая политическая воля, пишет ТАСС.

В Анкоридже Россия, как сообщал ранее президент России Владимир Путин, согласилась на компромиссы, которые были сформулированы и предложены американской стороной.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялся саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1580 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.