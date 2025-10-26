Россия и США готовят новую встречу Путина и Трампа

Дмитрий Песков рассказал о текущей ситуации вокруг возможной встречи главы российского государства и его американского коллеги. Он отметил, что все заинтересованы в том, чтобы все необходимые для переговоров условия наступили как можно раньше.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов состоится, как только будут выполнены условия для нее. Такое заявление сделал 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы условия для переговоров лидеров двух стран наступили как можно раньше.

"Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже"

– представитель Кремля

Он напомнил, что представители обеих стран заявляли о том, что такого рода саммита нужна тщательная подготовка.

"Как вы знаете, и из Вашингтона звучали заявления, и из Москва неоднократно звучали заявления, подтверждающие наше понимание, что любой саммит должен быть результативным. Результативный саммит является предметом скрупулезной, глубокой подготовки"

– Дмитрий Песков

Напомним, первая за долгие годы встреча президентов России и США состоялась на Аляске 15 августа нынешнего года. Следующую встречу Владимир Путин и Дональд Трамп собирались провести этой осенью в Будапеште, однако она в итоге была отменена по инициативе американской стороны.

О чем договариваются Москва и Вашингтон?

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на обоюдную заинтересованность Москвы и Вашингтона к организации новой личной встречи президентов при невозможности ее организовать по объективным причинам.

"И Россия, и США заинтересованы в том, чтобы новый саммит Владимира Путина и Дональда Трампа принес какой-то конкретный результат и не стал встречей ради встречи, как это было в Анкоридже 15 августа. По сути, сейчас вопрос о встрече подвешен, и это в целом устраивает обе стороны", – прежде всего сказал он.

"США понимают, что и Россия не готова к уступкам, и Украина также не готова к уступкам. Из-за этого дальнейшее вовлечение Дональда Трампа в урегулирование конфликта, в общем-то, не приводит ни к каким результатам и только вредит его образу миротворца и эффективного международного медиатора. Россия, в свою очередь, видит, что Дональд Трамп не может заставить украинскую сторону пойти на те уступки, которые необходимы", – продолжил Алексей Наумов.

"Тем не менее, сохранение темы переговоров в повестке дня и постоянные разговоры о том, что эта встреча возможна и необходима, позволяют оставлять дверь для дипломатии открытой. Это дает возможность не делать Трампа врагом России, не настраивать его против Москвы и не разрывать текущие отношения. То есть ситуация сейчас такая, что обе стороны в принципе хотят диалога, но понимают, что он невозможен на данный момент, поскольку для этого не сложились объективные обстоятельства", – отметил политолог.

"Понятно, когда созреют условия, о которых говорит Дмитрий Песков – когда ситуация на фронте вынудит украинское руководство пойти на те уступки, которые требует от нее российская сторона. Это возможно или в случае достижения ситуации военными средствами, или в случае осознания господином Зеленским бесперспективности дальнейшего сопротивления", - заключил Алексей Наумов.