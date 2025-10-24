Песков: новые санкции США – не повод отказываться от налаживания связей

Рестрикции против "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних компаний, введенные недавно США, по словам Дмитрия Пескова, не обязательно должны послужить поводом отказаться от налаживания российско-американских отношений.

Новые антироссийские ограничения, установленные Вашингтоном против "Лукойла" и "Роснефти", не говорят о том, что процесс восстановления связей между РФ и США надо останавливать, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва в первую очередь принимает решения исходя из своих интересов, и на этот приоритет не влияют "разные нюансы", которые звучат из уст президента США.

"Наши интересы – это выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и Соединенными Штатами"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля признал, что шаги, предпринятые Америкой на этой неделе, то есть санкции, представляют собой недружественный шаг и что они негативно повлияли на перспективы реанимации российско-американских отношений. Однако, подчеркнул он, все это не означает, что Россия должна прекратить стремиться к восстановлению связей, так как она должна поступать только так, как выгодно ей самой.