Кирилл Дмитриев проводит встречи с представителями Белого дома – источник

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по данным источника, в ходе визита в США проводит встречи с чиновниками администрации президента США Дональда Трампа.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, проводит встречи с представителями американского руководства, сообщил осведомленный источник.

"Встречи специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября"

– источник

Дмитриев продолжит встречаться с высокопоставленными американскими чиновниками и сегодня, передает РИА Новости.

Источник не стал сообщать имена лиц, с которыми проводил переговоры глава РФПИ.

Напомним, что 24 октября Кирилл Дмитриев был в Нью-Йорке.

